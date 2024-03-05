Москвич упал со скалодрома и получил тяжелые травмы

РЕН ТВ: москвич упал со скалодрома и получил тяжелые травмы

Москвич упал со скалодрома, в результате чего получил тяжелые травмы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Предварительно, житель столицы упал с высоты 15 метров во время скалолазания в понедельник, 4 марта. Он получил перелом копчика, сильный удар также спровоцировал черепно-мозговую травму.

«В настоящее время он находится в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник телеканала. Он не привел других подробностей о состоянии пострадавшего.

Ранее житель Москвы принял сына знакомой за полицейского и, пытаясь сбежать, упал с пятого этажа. Мужчина выжил, его госпитализировали с ушибом ступней.