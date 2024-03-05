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08:57, 5 марта 2024Россия

Москвич упал со скалодрома и получил тяжелые травмы

РЕН ТВ: москвич упал со скалодрома и получил тяжелые травмы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Москвич упал со скалодрома, в результате чего получил тяжелые травмы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Предварительно, житель столицы упал с высоты 15 метров во время скалолазания в понедельник, 4 марта. Он получил перелом копчика, сильный удар также спровоцировал черепно-мозговую травму.

«В настоящее время он находится в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник телеканала. Он не привел других подробностей о состоянии пострадавшего.

Ранее житель Москвы принял сына знакомой за полицейского и, пытаясь сбежать, упал с пятого этажа. Мужчина выжил, его госпитализировали с ушибом ступней.

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      Анастасия Шейкина
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