Москвич попытался сбежать от несуществующих полицейских и упал с пятого этажа

Москвич принял сына знакомой за полицейского, попытался сбежать и упал с балкона

Житель Москвы принял сына своей знакомой за полицейского и, пытаясь сбежать, упал с пятого этажа. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 35-летний москвич в компании двух знакомых женщин выпивал в квартире одной из них на Ивантеевской улице. В районе 12 часов ночи, когда россияне уже были пьяны, в дверь позвонили. Мужчина решил, что это полицейские, которых вызвали соседи, и выбежал на балкон, с которого попытался спуститься по водосточной трубе, однако сорвался и рухнул с высоты пятого этажа. В результате выяснилось, что в дверь звонил сын одной из женщин, вернувшийся домой.

Как пишет канал, мужчина выжил, его госпитализировали с ушибом ступней. Теперь полицейские выясняют, почему пострадавший стремился избежать встречи с ними.

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