В российском городе альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа

В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа

В Челябинской области промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, мужчина в костюме хотел поздравить детей и эффектно появиться на празднике во дворе, но упал. Врачи не смогли его спасти.

Россиянин в костюме упал в тот момент, когда дети звали Деда Мороза — он упал на крышу пристройки. Предварительно, альпинист перепутал веревки. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Уфе 18-летняя девушка упала с девятого этажа на первом свидании с парнем, с которым познакомилась в соцсетях. Оказавшись наедине, пара начала распивать спиртное. Девушка сидела на подоконнике и внезапно сорвалась вниз.