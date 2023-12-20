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11:10, 20 декабря 2023Россия

18-летняя россиянка выпала из окна на первом свидании с парнем из соцсетей

В Уфе 18-летняя девушка выпала из окна на первом свидании с парнем из соцсетей

Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе 18-летняя девушка упала с девятого этажа на первом свидании с парнем, с которым познакомилась в соцсетях. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным издания, молодому человеку, с которым встретилась россиянка, 23 года. Он предложил новой знакомой арендовать квартиру.

Оказавшись наедине, пара начала распивать спиртное. Девушка сидела на подоконнике и внезапно сорвалась вниз.

Прибывшим медикам спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию.

Ее нашли под окнами 16-этажки. С травмами ее доставили в реанимационное отделение. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что пострадавшая живет с матерью.

До случившегося девочка не хотела идти в школу, в особенности на физкультуру.

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      Анна Щербакова
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