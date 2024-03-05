Мужчина пять лет переписывался с аферисткой и лишился 10 миллионов рублей

В Таиланде аферистка выманила у влюбившегося в нее мужчины 10 миллионов рублей

Житель Таиланда влюбился в мошенницу и лишился четырех миллионов бат (10,2 миллиона рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

40-летний бизнесмен познакомился с аферисткой, назвавшейся Эи, в онлайн-игре более пяти лет назад. Позже он стал переписываться с девушкой в мессенджере. Вскоре у мужчины появились к Эи чувства, и он завязал с ней отношения на расстоянии. За долгие годы общения бизнесмену ни разу не удавалось встретиться с девушкой вживую или пообщаться по видеосвязи. Эи избегала личных встреч, однако регулярно присылала мужчине свои фотографии и созванивалась с ним.

Спустя некоторое время девушка начала жаловаться бизнесмену на финансовые проблемы. Эи заявила, что ее семье нужны средства на лечение, а также на ремонт их дома в провинции Чонбури. Мужчина каждый раз отправлял деньги девушке, часто давая больше, чем она просила. Однажды Эи изъявила желание открыть магазин автозапчастей, несмотря на то что никогда не вела бизнес и не разбиралась в автомобилях. Однако мужчина поддержал идею девушки, вложил деньги в ее бизнес и стал вести его от ее имени. Всю прибыль он отдавал Эи.

Когда бизнесмен убедился, что девушка заработала крупную сумму денег, он попросил вернуть средства, которые она у него занимала, а именно около четырех миллионов бат. Эи, в свою очередь, заявила, что не может погасить свой долг, и пообещала продать свой дом в ближайшем будущем. Однако сразу после этого девушка перестала выходить на связь.

Обеспокоенный мужчина принял решение навестить Эи и приехал по адресу, который она дала ему некоторое время назад. Он приехал к дому, однако Эи там не нашел. Дверь открыла девушка, представившаяся ее сестрой. Он поговорил с предположительной родственницей возлюбленной и выяснил, что стал жертвой мошенничества. Оказалось, что девушку зовут Ник, и она долгое время выдавала себя за другого человека, используя чужие фотографии. Сестра Ник пообещала бизнесмену, что вернет долг, однако с тех пор он не получал вестей ни от самой аферистки, ни от ее родственницы.

Бизнесмен обратился за помощью в некоммерческую организацию Saimai Survive. Ее основатель призвал Ник связаться с ним, пригрозив, что в таком случае ее жертва обратится в полицию. Создатель организации также посоветовал подать заявление в полицию девушке, чьи фотографии незаконно использовала мошенница.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании флиртовал с женщинами в приложениях для свиданий и лишил их более чем 250 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина создавал фальшивые страницы в социальных сетях и выдавал себя за юриста, девелопера и бизнесмена с крупными доходами.