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20:39, 5 марта 2024Силовые структуры

На истязавшего шесть часов сожительницу россиянина завели дело

В Клину на издевавшегося 6 часов над сожительницей мужчину завели дело
Начало событий в новости В российском городе мужчина шесть часов истязал женщину

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении жителя города Клин, который на протяжении шести часов истязал свою сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья.

По данным ведомства, заявление о конфликте с сожителем от потерпевшей поступило 4 марта. Предварительно установлено, что подозреваемый 1994 года рождения нанес женщине телесные повреждения, выстрелил ей в руку из газового пистолета и угрожал расправой. После содеянного мужчина скрылся с места преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Фигуранта ищут.

Ранее сообщалось, что издевательства над сожительницей происходили на протяжении шести часов. За это время мужчина надел на потерпевшую противогаз, распыляя перцовый баллончик, бил ее битой с железным наконечником и несколько раз выстрелил из газового пистолета в правую руку женщины.

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      Олеся Мицкевич
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