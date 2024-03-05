В российском городе мужчина шесть часов истязал женщину

В Клину мужчина 6 часов издевался над женщиной и бил железной битой

В Клину 29-летний мужчина на протяжении шести часов издевался над 28-летней женщиной и угрожал ей расправой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Это происходило 4 марта в период с 3:00 часов ночи до 9:00 часов утра. Мучитель надел на потерпевшую противогаз и распылял в нее перцовый баллончик. Он бил ее битой с железным наконечником и несколько раз выстрелил из газового пистолета ей в правую руку.

По информации издания, вечером того же дня женщина обратилась в полицию с заявлением, чтобы привлечь агрессора к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Дагестане местный житель выстрелил в голову жене из-за непослушания их шестилетнего сына.