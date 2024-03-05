«Гранд Сервис Экспресс»: на Крымском мосту приостановили движение поездов

Девять поездов было остановлено в районе Крымского моста из-за перекрытия движения через переправу. Об этом сообщает компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

О приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту было объявлено во вторник, 5 марта, в 00:35. По информации «Гранд Сервис Экспресс», совершить вынужденную остановку пришлось поездам №068 Симферополь — Москва, №426 Симферополь — Кисловодск, №174 Евпатория — Москва, №092 Севастополь — Москва, следующих из Крыма. Что касается составов, которые едут в направлении Крыма, аналогичная ситуация произошла с поездами №316 Адлер — Симферополь, №425 Кисловодск — Симферополь, №092 Москва — Севастополь, №173 Москва — Евпатория и №028 Москва — Симферополь.

По последним данным, движение по Крымскому мосту было открыто и поезда начали курсировать. При этом оператор уточнил, что поезда из Крыма следуют с опозданием на 4-8 часов, а в Крым — с задержкой на 3-7 часов. «Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути», — говорится в сообщении «Гранд Сервис Экспресс».

Чуть более часа назад стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после 8-часовой приостановки.