На Украине начнут иначе измерять время

Мельничук: Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерения времени

Киев денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений частоты и времени, сообщил в Telegram представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты, заключенного 09.10.1992 г. в Бишкеке, что будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом современного состояния отношений», — заявил представитель кабинета министров.

Начнут ли в стране измерять время иначе и каким именно образом, в публикации не сообщается.

В начале января Украина также денонсировала соглашения СНГ о льготах ветеранам Великой Отечественной войны. По словам Мельничука, в текущих условиях договор утратил свою актуальность.

