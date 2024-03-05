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15:39, 5 марта 2024Бывший СССР

На Украине отказались сравнивать свою оборону с Великой китайской стеной

Украинский военный Лиховой: укрепления ВСУ не похожи на Великую китайскую стену

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не похожи на Великую китайскую стену и даже не имеют сплошной линии. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает ТАСС.

Лиховой прокомментировал украинскую оборону на донецком направлении. По его словам, оборонительная линия не имеет сплошной характер, а привязывается к рельефу и наличию водных преград.

«Люди хотят видеть стену, как в фильме "Игра престолов" или Великую китайскую стену. На донецком направлении это выглядит немного не так (...) Они [укрепления] есть, они не имеют вид сплошной линии», — заявил военный. При этом он добавил, что с декабря ВСУ подготовили разветвленную оборонительную систему, включая бронекапсулы и бетонные укрепления.

Ранее боец ВСУ с позывным Корсар пожаловался на недостаток укреплений на авдеевском направлении. Он заявил, что в этом виновно командование инженерно-оборонительных служб украинской армии.

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      Юрий Леонов
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