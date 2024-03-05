На Украине заявили о наращивании производства беспилотников

На Украине в 2024 году планируют произвести до двух миллионов беспилотников

Украина планирует произвести в 2024 году до двух миллионов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О наращивании производства беспилотников заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, передает «РБК-Украина».

Замглавы министерства отметила, что в настоящее время у Украины недостаточно средств для покрытия имеющихся потребностей в БПЛА.

«И даже вместе с партнерами нам было бы тяжело. Однако работаем в этом направлении. (...) И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки в два миллиона», — добавила Гвоздяр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности украинской промышленности произвести миллион беспилотников. Он сообщил, что на данные цели было выделено 40 миллиардов гривен (более 95 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Половину из этих средств планируется направить на закупку вооружения на Украине, уточнил глава кабмина.