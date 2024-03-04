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16:40, 4 марта 2024Бывший СССР

Премьер Украины заявил о готовности страны произвести миллион дронов

Премьер Шмыгаль: Украина выделит 40 миллиардов гривен на миллион БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинская промышленность готова произвести миллион беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль выступил с заявлением в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам четырех лет работы правительства. По его словам, промышленность Украины готова реализовать заявление президента страны Владимира Зеленского по производству миллиона дронов. Политик также рассказал о выделении 40 миллиардов гривен (95,6 миллиарда рублей) на соответствующие расходы.

«50 процентов всех средств на закупку вооружения планируем тратить именно в Украине. Концентрируемся на беспилотниках системах РЭБ, чтобы выиграть войну технологий», — заявил украинский премьер. Он также сообщил о сотрудничестве с мировыми лидерами в сфере производства БПЛА.

Ранее замглавы Минобороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что ведомство попросило 1,5 миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство БПЛА. По ее мнению, на Украине новые технологии в сфере боевого применения дронов быстрее всего пройдут обкатку.

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      Юрий Леонов
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