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22:25, 20 февраля 2024Бывший СССР

Украина попросила 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников

Минобороны Украины попросило 1,5 миллиарда долларов на производство БПЛА

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны Украины попросило 1,5 миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство беспилотников. Об этом рассказала замглавы ведомства Екатерина Черногоренко в своем Telegram-канале.

«Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов», — отметила она.

Черногоренко выразила мнение, что конкретно на Украине новые технологии в сфере боевого применения беспилотников быстрее всего пройдут обкатку.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что, если США поставят Украине обновленные ракеты ATACMS увеличенной дальности, их нужно признать страной-агрессором.

По его мнению, США напрямую втянуты в конфликт на Украине и являются одной из ее сторон. Так, под видом наемников на Украину едут американские военнослужащие, а разведывательные беспилотники НАТО координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.

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      Марина Совина
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