Шеремет о поставках ВСУ ракет ATACMS: США нужно признать страной-агрессором

Если США поставят Украине обновленные ракеты ATACMS увеличенной дальности, их нужно признать страной-агрессором. Об этом, реагируя на данные американских СМИ, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал информацию источников телеканала NBC в правительстве, согласно которой после нескольких месяцев запросов со стороны украинских чиновников администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Теперь, по словам чиновников, Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

«США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot», — ответил депутат.

По его мнению, США напрямую втянуты в конфликт на Украине и являются одной из ее сторон. Так, под видом наемников на Украину едут американские военнослужащие, а разведывательные беспилотники НАТО координируют ракетные атаки ВСУ на Крым.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсуждал с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться об этом не смог. На встрече также обсуждалось предоставление систем противовздушной обороны Patriot.

