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18:23, 5 марта 2024Силовые структуры

Начиненную метадоном картошку нашли в российском регионе

В Тверской области у жителя нашли картошку, начиненную метадоном

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тверской области задержали 29-летнего жителя города Вышний Волочек по подозрению в попытке сбыта запрещенного вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

У мужчины обнаружили свертки и пакетики с кристаллическим порошком, а также жестяную банку, в которой лежали 14 картофелин, начиненных неизвестным веществом. Исследование показало, что в упаковках был метадон.

Также во время обысков из дома и тайников задержанного изъяли закладки. Полицейские считают, что он планировал реализовать наркотики бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело, фигуранта взяли под стражу. Известно, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что в Норильске у мужчины изъяли 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны.

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      Илона Палей
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