Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 5 марта 2024Силовые структуры

У россиянина изъяли 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны

В Норильске у мужчины изъяли 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Норильске полицейские изъяли у местного жителя 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина в октябре 2023 года посеял семена конопли и стал ухаживать за ними. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли у него более 55 граммов марихуаны. А в гараже россиянина было 49 кустов конопли, 1,5 килограмма аналогичного запрещенного вещества и 2,2 килограмма частей наркосодержащего растения.

Отмечается, что из помещения изъяли 15 бутылок с удобрением, девять ламп освещения и две упаковки полимерных зип-пакетов. Возбуждено дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что полицейские задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР), распространявшего наркотики через тайники на территории Луганска.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны предупредили о возможном нападении на Россию. Какие операции готовят против страны?

      Минобороны заявило об уничтожении отряда ВСУ комплексом «Фагот»

      В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях

      В России кондуктор вечером высадил потерявшую деньги на проезд девочку

      Россияне бросились покупать автомобили

      Крымский мост открыли для автомобилей спустя восемь часов

      Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

      В Москве пенсионерка увлеклась компьютером и проигнорировала огнестрел сына

      В России задумали запустить новый вид льготной ипотеки

      Блогер описал зимние дороги в Швеции фразой «нет такой грязищи, как в России»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше