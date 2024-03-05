У россиянина изъяли 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны

В Норильске у мужчины изъяли 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны

В Норильске полицейские изъяли у местного жителя 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина в октябре 2023 года посеял семена конопли и стал ухаживать за ними. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли у него более 55 граммов марихуаны. А в гараже россиянина было 49 кустов конопли, 1,5 килограмма аналогичного запрещенного вещества и 2,2 килограмма частей наркосодержащего растения.

Отмечается, что из помещения изъяли 15 бутылок с удобрением, девять ламп освещения и две упаковки полимерных зип-пакетов. Возбуждено дело по части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что полицейские задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР), распространявшего наркотики через тайники на территории Луганска.