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13:23, 5 марта 2024Ценности

Наряд 31-летней сестры Хейли Бибер обругали в сети фразой «одета как трехлетняя»

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Наряд сестры модели Хейли Бибер Алайи Болдуин обругали в сети фразой «одета как трехлетняя». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сняли 31-летнюю родственницу манекенщицы во время прогулки с мужем и дочерью. На размещенных кадрах она предстала в розовой шапке и шлепанцах, серых джоггерах и укороченной коричневой дубленке с белым мехом. При этом она надела на голову капюшон и дополнила образ солнцезащитными очками с оправой «кошачий глаз» и длинными теплыми носками.

Читатели издания высказались о внешнем виде женщины под публикацией. «Почему она одета как трехлетняя девочка?», «Она так оделась на спор?», «Ужасный вид», «Обычные скучные люди в уродливой одежде», — заявили юзеры.

Отмечается, что Болдуин запечатлели впервые после ареста 24 февраля. Известно, что сестру модели обвинили в том, что она напала на троих сотрудников бара Club Elan и бросила использованный тампон в бармена.

Ранее в марте папарацци сняли канадского поп-исполнителя Джастина Бибера с женой у церкви, и звезд оценили в сети фразой «похожи на бродяг».

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      Карина Черных
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