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11:43, 5 марта 2024Экономика

Назван самый популярный у россиян иностранный автобренд

«Автостат»: китайская Geely впервые стала лидером среди иномарок в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По итогам февраля 2024 года китайская Geely впервые стала лидером среди иностранных брендов на российском рынке. Об изменении вкусовых предпочтений россиян сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на статистические данные компании «ППК».

Уточняется, что за последний месяц зимы в стране продали в общей сложности 12 262 автомобиля Geely. В сравнении с тем же периодом 2023 года показатель вырос 3,8 раза. По итогам первых двух месяцев 2024-го в России было реализовано 21 260 машин Geely, что в 3,2 раза больше в сравнении с январем-февралем 2023-го, резюмировали эксперты.

Самой популярной моделью китайского автоконцерна в России стал кроссовер Monjaro (4830 проданных единиц). На втором месте оказался Coolray — свой выбор на этой машине остановили в общей сложности 2665 покупателей. Тройку лидеров замкнул кроссовер Atlas с результатом в 1196 реализованных автомобиля. Эксперты связали резкое наращивание продаж машин Geely в России с их доступностью, активными мерами поддержки концерна и высокой оценкой этих автомобилей со стороны служб такси и сервисов каршеринга.

Ранее о резком наращивании продаж также сообщили в российском концерне «АвтоВАЗ». Так, по итогам февраля 2024 года реализация автомобилей Lada выросла на 33,9 процента в сравнении с январским показателем и достигла уровня в 27 888 единиц. К уровню того же периода 2023-го прирост составил 19 процентов.

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      Анатолий Акулов
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