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13:27, 5 марта 2024Среда обитания

Назван способ заставить соседей заплатить за залив квартиры

Юрист Ситдикова: фиксация факта залива квартиры позволит добиться компенсации

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Фиксация факта затопления квартиры позволит добиться компенсации. Способ заставить соседей заплатить за ущерб, нанесенный имуществу, назвала юрист Виктория Ситдикова в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что фиксация затопления квартиры в фото- или видеоформате нужна для того, чтобы определить точную причину произошедшего и установить сумму ущерба. После залива соседями понадобится обратиться в управляющую компанию (УК) и вызвать комиссию, которая в течение трех дней проведет проверку и составит соответствующий акт. Юрист настоятельно рекомендовала тщательно следить за их действиями и снимать на камеру телефона все, что происходит в период аварии и ее устранения.

Для максимально точного и беспристрастного анализа ущерба Ситдикова предложила вызвать эксперта-оценщика из сторонней компании. «В управляющих компаниях не всегда точно устанавливают ущерб, потому что понимают, что в большинстве случаев собственники требования будут предъявлять именно к ней. Помимо этого, именно экспертная оценка ущерба станет непосредственным доказательством в ходе судебного разбирательства, если дело дойдет до суда», — поделилась информацией она.

Ранее россиянам назвали правила раздела имущества при разводе.

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      Полина Кислицына
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