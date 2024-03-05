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14:00, 5 марта 2024Экономика

Названы главные риски для экономики Китая

Премьер Цян: слабый спрос и избыток мощностей являются рисками для экономики КНР

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Недостаточный внутренний спрос на китайскую продукцию и избыток производственных мощностей в ряде отраслей национальной экономики являются одними из главных рисков для сохранения темпов роста ВВП КНР в среднесрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Ли Цян, его слова приводит Financial Times.

Озвученную властями КНР цель по темпам роста экономики в 2024 году на уровне около 5 процентов эксперты назвали «амбициозной». В то же время вышеуказанные факторы будут оказывать давление на реализацию поставленной задачи, считают они.

Премьер-министр КНР также выразил обеспокоенность по поводу «множества сохраняющихся рисков». Он уточнил, что база для «непрерывного восстановления и улучшения китайской экономики» после кризиса все еще не является достаточно прочной.

В начале второй половины января Цян заявил о росте китайской экономики на 5,2 процента по итогам 2023 года. Таким образом, поставленная местными властями цель на 2024 год оказалась почти идентичной достигнутому в прошлом году темпу увеличения ВВП.

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      Анатолий Акулов
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