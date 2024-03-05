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13:41, 5 марта 2024Путешествия

Названы российские авиакомпании с самыми безопасными самолетами

ВЦИОМ: россияне назвали «Аэрофлот» перевозчиком с самыми безопасными самолетами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Более 40 процентов россиян назвали «Аэрофлот» перевозчиком с самыми безопасными самолетами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Второе место по безопасности воздушных судов заняла авиакомпания S7 Airlines, за нее высказались десять процентов респондентов. Третье место досталось лоукостеру «Победа» (четыре процента).

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По три процента опрошенных считают наиболее безопасными пассажирские лайнеры Utair, Turkish Airlines и «Уральских авиалиний». Еще два процента граждан России упомянули Emirates.

«В последние два-три года каждый третий россиянин летал самолетами различных авиакомпаний, — добавили аналитики. — В том числе 22 процента летали за это время не более трех раз, а каждый десятый (10 процентов) — четыре раза и более».

Отмечается, что чаще всего отечественные туристы летали рейсами «Аэрофлота» (45 процентов), «Победы» (28 процентов) и S7 Airlines (25 процентов).

Ранее в марте сообщалось, что пилотов российской авиакомпании «Уральские авиалинии», посадивших самолет в пшеничном поле под Новосибирском, отстранили от полетов. Об этом рассказала жена одного из летчиков Анна Семенова. По ее словам, пилоты каждый месяц пишут заявления на отпуск без содержания.

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      Фариза Бацазова
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