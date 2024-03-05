Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:10, 5 марта 2024Ценности

Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

Кадр: @endometriosis_gee / TikTok.com

Невеста (имя и фамилия неизвестны) показала второй наряд на свадьбу и восхитила зрителей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @endometriosis_gee рассказала, что после торжественной части данного события она решила переодеться. Так, она предстала перед камерой в белой шелковой пижаме, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и шорт, и в пушистых тапках. «Да, я носила пижаму на своей свадьбе. Комфорт всегда превыше всего», — подписала она ролик.

Подписчики оценили смелый поступок невесты в комментариях под постом. «Очень нравится. Отличная идея!», «Моя подруга носила кеды под свадебным платьем вместо туфель», «Я сделала также и это было лучшее решение, которое я приняла в жизни», «Мне это чертовски нравится. Это твой день!» — высказывались они.

В феврале невеста (имя и фамилия неизвестны) разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья. Пользовательница с никнеймом DyingGravy разместила пост, в котором рассказала о первом походе в свадебный салон. На размещенном снимке она была запечатлена в белом платье, оформленном корсетным верхом и длинным шлейфом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны предупредили о возможном нападении на Россию. Какие операции готовят против страны?

      Минобороны заявило об уничтожении отряда ВСУ комплексом «Фагот»

      В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях

      В России кондуктор вечером высадил потерявшую деньги на проезд девочку

      Россияне бросились покупать автомобили

      Крымский мост открыли для автомобилей спустя восемь часов

      Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

      В Москве пенсионерка увлеклась компьютером и проигнорировала огнестрел сына

      В России задумали запустить новый вид льготной ипотеки

      Блогер описал зимние дороги в Швеции фразой «нет такой грязищи, как в России»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше