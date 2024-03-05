Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

Невеста (имя и фамилия неизвестны) показала второй наряд на свадьбу и восхитила зрителей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @endometriosis_gee рассказала, что после торжественной части данного события она решила переодеться. Так, она предстала перед камерой в белой шелковой пижаме, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и шорт, и в пушистых тапках. «Да, я носила пижаму на своей свадьбе. Комфорт всегда превыше всего», — подписала она ролик.

Подписчики оценили смелый поступок невесты в комментариях под постом. «Очень нравится. Отличная идея!», «Моя подруга носила кеды под свадебным платьем вместо туфель», «Я сделала также и это было лучшее решение, которое я приняла в жизни», «Мне это чертовски нравится. Это твой день!» — высказывались они.

В феврале невеста (имя и фамилия неизвестны) разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья. Пользовательница с никнеймом DyingGravy разместила пост, в котором рассказала о первом походе в свадебный салон. На размещенном снимке она была запечатлена в белом платье, оформленном корсетным верхом и длинным шлейфом.