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19:52, 15 февраля 2024Ценности

Невеста разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья

Фото: Anna Docking / Unsplash

Невеста (имя и фамилия неизвестны) разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Пользовательница платформы с никнеймом DyingGravy разместила пост, в котором рассказала о первом походе в свадебный салон. На размещенном снимке она запечатлена в белом платье, оформленном корсетным верхом и длинным шлейфом. При этом полупрозрачные рукава изделия обнажают ее плечи.

В описании к посту женщина объяснила, что высказывания помощницы, которая принимает участие в подготовке церемонии, ее сильно обидели. «Сегодня у меня была первая примерка, и я думаю, что мое платье слишком мало. Даже свадебный консультант сказала мне: "Только не набирай вес". Я беспокоюсь, что выгляжу неряшливо в этом платье, и когда мне сказали: "Больше никаких гамбургеров или по крайней мере никаких булочек", — это обескуражило меня. У меня есть время похудеть, но не знаю», — призналась автор публикации.

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Мнения юзеров по поводу платья разделились. «У тебя такая красивая фигура. Платье этого не показывает. Следуй своему внутреннему чутью», «Меня смущают рукава, которые тебе не идут, и то, где на тебе располагается талия. На тебе все это кажется слишком громоздким», «Похоже, оно вам подходит, но вам очень нужна дополнительная поддержка в области груди», «Платье идеально вам подходит», «Может быть, убрать рукава или сделать их менее громоздкими?», «Мне кажется, ты выглядишь великолепно», — писали они.

Ранее пользовательница Reddit показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети. Автор поста с никнеймом QueenHotdawg опубликовала снимок образа, в котором собиралась появиться на торжестве. На фото была запечатлена модель, позировавшая в платье, выполненном в технике тай-дай.

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      Мария Винар
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