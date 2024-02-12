Девушка показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети

Пользовательница Reddit показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети. Соответствующий пост и комментарии появились на платформе.

Автор поста с никнеймом @QueenHotdawg опубликовала снимок изделия, который собиралась надеть на торжество. На фото запечатлена модель, позирующая в платье, выполненном в технике тай-дай. При этом можно заметить, что оно оформлено глубоким декольте и высоким разрезом на бедре, обнажающим ноги манекенщицы. «Платье для гостей. Свадьба пройдет на пляже, дресс-код полуофициальный. Есть какие-нибудь мысли или предложения?» — поинтересовалась пользовательница платформы мнением других юзеров.

Те, в свою очередь, сочли данное платье неподходящим для такого мероприятия. «Совершенно неуместно. Больше похоже на атмосферу отпуска или курорта. И да. Хотя свадьба состоится на пляже, вы будете одеты больше для вечеринки на пляже», «Этот разрез показывает слишком много тела. Пожалуйста, не позорьте себя или невесту», «Поищите что-нибудь более скромное», «На мой взгляд, слишком откровенно», — высказывались они.

Ранее американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети. Женщина рассказала, что приобрела четыре наряда, но не определилась, в каком именно пойдет на торжество. В связи с этим она решила узнать мнения подписчиков.