Темпы строительства нового жилья в Москве оценили

«Метриум»: новостройки в Москве возводят в среднем за три года

Новостройки в Москве возводят в среднем за три года. Темпы строительства нового жилья в столице оценили в компании «Метриум». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Причем строительство в Новой Москве, по данным аналитиков, завершается на 5 месяцев быстрее. Затягивание строительства элитных проектов эксперты оправдывают дефицитом квалифицированных кадров. В премиум-сегменте продолжительные стройки объясняют популярность многоэтажных проектов — здания более чем с 45 этажами строить и дольше, и сложнее.

Реализация нового объекта в Москве как минимум занимает полтора года. Однако современные технологии позволяют ускорить и такие сроки. Благодаря префабрикации — изготовлению элементов здания за пределами стройплощадки — удается сэкономить еще 5 месяцев. Помогает ускорить процесс применение BIM-моделирования и искусственного интеллекта. Число долгостроев удается сократить благодаря переходу на проектное финансирование.

На текущий день к продаже в Москве предлагаются объекты в 411 жилых и апарт-комплексах. В январе объем предложения первичного жилья достиг рекордных 74,8 тысячи лотов.

Ранее стало известно, что квартиры в столичных новостройках впервые за пять лет перестали уменьшаться в площади. С 2019-го объекты в новом фонде Москвы «сжались» на 21 процент. Тогда средняя площадь экспонируемого в новостройках жилья превышала 69 квадратных метров.