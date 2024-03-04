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16:24, 4 марта 2024Среда обитания

Московские квартиры перестали «сжиматься»

«Метриум»: квартиры в московских новостройках перестали уменьшаться в площади

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Впервые за последние пять лет квартиры в московских новостройках перестали уменьшаться в площади. Тренд на размер столичного жилья изучили в компании «Метриум». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя площадь первичных лотов в феврале 2024 года составила 54,4 квадратного метра. Год назад она равнялась 54,3 «квадрата». С 2019-го новые квартиры в Москве «сжались» на 21 процент. Тогда средняя площадь экспонируемого в новостройках жилья превышала 69 квадратных метров.

В массовом сегменте рынка площадь реализуемых объектов не изменилась. В бизнес-классе она уменьшилась на 1,4 «квадрата», а в премиум — на «квадрат».

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Показатель меняется в том числе из-за роста числа лотов в элитных новостройках, площадь квартир в которых относительно большая. Также на подсчеты влияет высокий интерес к малогабаритному жилью — такие варианты долго не залеживаются и раскупаются прежде других. Кроме того, с 2020 по 2023 год россияне позволяли себе приобретать жилье побольше благодаря льготной ипотеке. Площадь премиум-жилья в отличие от других сегментов рынка более волатильна и может меняться и в другие периоды. В свете изменений на рынке жилищного кредитования тренд на сокращение жилплощади может только усилиться. Предложение студий и «однушек» при этом вырастет.

Эксперты призывают не оценивать тенденцию к уменьшению жилья в негативном ключе. По их словам, еще в 2000-е застройщики придерживались проектов с 200-метровыми «трешками». Продать такие квартиры сегодня собственникам крайне тяжело. С тех пор проектировочные решения стали более функциональными и позволяют сделать 70-метровую квартиру удобнее 200-метровой.

Ранее были названы районы Москвы, где можно приобрести жилье на бюджет до 10 миллионов рублей. Больше всего таких лотов экспонируется в районе Сосенское, Люблино и Отрадное. Есть варианты и в центре столицы.

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      Виктория Клабукова
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