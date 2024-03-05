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15:25, 5 марта 2024Силовые структуры

Ранее судимый россиянин нанес ножевые ранения двоим полицейским

СК: в Воронеже уголовник порезал ножом двоих полицейских

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Воронеже задержан ранее судимый местный житель, который нанес ножевые ранения двоим полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти. На допросе он дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данным следствия, 3 марта полицейские получили жалобу о нарушении россиянином общественного порядка. Приехав к мужчине, двое правоохранителей оформили необходимые документы, а затем хотели доставить его в отдел полиции для составления административного материала, но он оказал сопротивление и нанес им резанные раны рук и ног. Полицейским удалось обезвредить нападавшего. Позже они обратились к врачам, которые оказали им медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске Республики Татарстан.

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      Анна Габай
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