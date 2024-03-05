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00:46, 5 марта 2024Мир

Европа захотела нарастить свое оборонное производство

Der Spiegel: ЕК планирует существенно нарастить оборонное производство

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия захотела существенно нарастить оборонно-промышленное производство и побудить государства-члены Евросоюза сообщества активнее закупаться у европейских производителей, а не за пределами блока. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Уточняется, что свои планы ЕК намерена закрепить в Европейской программе оборонных инвестиций, которая будет представлена 5 марта. Кроме того, ЕК планирует «лучше защищать компании ЕС от международной конкуренции».

Ранее сообщалось, что ЕС к 2035 году стремится нарастить темпы военных закупок внутри блока. Согласно стратегии, ЕС должен будет обладать способностью массово производить оборонное оборудование, такое как боеприпасы и дроны. Эти усилия потребуют совместных инвестиций и совместных закупок, а не приобретения готового оборудования у третьих стран вне блока.

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      Марина Совина
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