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17:42, 5 марта 2024Среда обитания

Обрушение лавины снега с крыши дома в Подмосковье попало на видео

Лавина снега сошла с крыши дома в Химках на автобусную остановку с людьми

В подмосковных Химках лавина снега обрушилась с крыши жилого дома на автобусную остановку с людьми. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza.

Дом, о котором идет речь, находится на Московской улице. На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, как сначала с крыши сходит небольшое количество снега, а через несколько секунд — все, что скопилось на здании. По данным канала, пострадавших нет.

Местные жители отмечают, что упавший с крыши снег продолжает лежать на тротуаре. Коммунальные службы не занимаются его уборкой.

Ранее в городе Струнино Владимирской области масса из снега и льда рухнула с крыши дома на 85-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, степень тяжести которых не уточняется.

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      Александра Качан
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