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13:51, 5 марта 2024Интернет и СМИ

В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

«Одноклассники» поздравят женщин с 8 Марта большим онлайн-концертом со звездами

Фото: Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила подарок для пользовательниц в честь 8 Марта. В этот день для женщин проведут большой акустический онлайн-концерт «ОК с караоке» со звездами, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Большой онлайн-концерт в этом году будет акустическим. 8 марта пользователи услышат популярные хиты и смогут подпевать им — тексты песен будут транслировать на экране бегущей строкой в режиме реального времени. Концерт появится в группе «Хобби-шоу».

Радовать пользователей ОК в честь 8 Марта будут Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, группа IOWA, Нюша, Валерия, Сосо Павлиашвили, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущим большого концерта будет Тимур Соловьев.

Самых активных зрителей онлайн-концерта в конце мероприятия ожидают подарки. «Одноклассники» разыграют праздничный букет и акустическую гитару с автографами звезд концерта.

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      Маргарита Миронова
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