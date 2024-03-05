Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и действия Украины на передовой

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию на фронте и действия Киева на передовой. Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.

«Обсудили текущую ситуацию на фронте и действиях Сил обороны Украины», — говорится в публикации. Ермак во время телефонного разговора отметил острую потребность Украины в усилении системы противовоздушной обороны (ПВО).