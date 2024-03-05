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13:44, 5 марта 2024Бывший СССР

Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и действия Украины на передовой

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию на фронте и действия Киева на передовой. Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.

«Обсудили текущую ситуацию на фронте и действиях Сил обороны Украины», — говорится в публикации. Ермак во время телефонного разговора отметил острую потребность Украины в усилении системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Кристина Есикова
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