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12:51, 5 марта 2024Культура

Охлобыстин отрекся от своего крестника Смольянинова

Охлобыстин заявил, что его крестник Смольянинов для него не существует

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Актер и режиссер Иван Охлобыстин отрекся от своего крестника актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов). Об этом он сказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Охлобыстин заявил, что считает Смольянинова предателем. «Мне это очень больно, потому что я всегда любил его. Теперь уже мы на разных концах вселенной», — признался артист.

Актер отметил, что молится за своего крестного сына, но это не делает их ближе. Охлобыстин добавил, что Смольянинов для него не существует.

Ранее Смольянинов заявил о готовности воевать против России на стороне Украины. В разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) он также сообщил, что готов получить украинское гражданство.

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      Мария Рюрикова
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