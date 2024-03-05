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13:36, 5 марта 2024Мир

Описана схема подготовки Зеленского к мирным переговорам с Россией

Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами, поэтому украинский президент Владимир Зеленский, скорее всего, смягчит указ о запрете переговорных процессов с Россией в рамках подготовки правовой базы для их проведения. С таким предположением выступили колумнисты журнала Foreign Affairs.

«Киев мог бы уточнить, что указ [о запрете переговоров] распространяется только на президента России [Владимира Путина], а не на других представителей российского правительства», — описали возможную схему подготовки к переговорам эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.

По мнению экспертов, готовность к переговорам может быть просигнализирована через украинские, европейские и американские предложения «о возможности снятия санкций в рамках мирных договоренностей». «Несмотря на то, что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах», — резюмировали аналитики.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский выразил готовность поехать на переговоры с представителями Украины, однако подчеркнул, что должен получить соответствующее поручение. «Дадут поручение — поедем», — сказал он.

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