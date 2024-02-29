Мединский тремя словами ответил на вопрос о готовности к переговорам с Украиной

Мединский заявил о готовности поехать на переговоры с представителями Украины

Помощник президента России Владимир Мединский выразил готовность поехать на переговоры с представителями Украины. Об этом председатель Российского военно-исторического общества заявил, отвечая на вопрос Telegram-канала Shot.

Однако, Мединский подчеркнул, что должен получить соответствующее поручение. «Дадут поручение — поедем», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа предложил страну в качестве площадки для диалога между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Анкара принципиально поддерживает план по мирному урегулированию, который предложил украинский президент Владимир Зеленский.

Последние очные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Как рассказал Мединский, во время диалога Москва руководствовалась защитой Донбасса. Среди прочих условий, российская сторона настояла на невступлении Украины в НАТО и ее нейтральном статусе.

