Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 29 февраля 2024Россия

Мединский тремя словами ответил на вопрос о готовности к переговорам с Украиной

Мединский заявил о готовности поехать на переговоры с представителями Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Помощник президента России Владимир Мединский выразил готовность поехать на переговоры с представителями Украины. Об этом председатель Российского военно-исторического общества заявил, отвечая на вопрос Telegram-канала Shot.

Однако, Мединский подчеркнул, что должен получить соответствующее поручение. «Дадут поручение — поедем», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа предложил страну в качестве площадки для диалога между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Анкара принципиально поддерживает план по мирному урегулированию, который предложил украинский президент Владимир Зеленский.

Последние очные переговоры делегаций России и Украины состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Как рассказал Мединский, во время диалога Москва руководствовалась защитой Донбасса. Среди прочих условий, российская сторона настояла на невступлении Украины в НАТО и ее нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      В ДНР объяснили прекращение беспорядочных обстрелов ВСУ по Донецку

      Раненого на СВО военного высадили из самолета авиакомпании «Победа»

      Российский хоккеист заступился за соотечественника и устроил драку в НХЛ

      ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске украинца

      Обнаружены следы гигантского древнего цунами

      Дрон сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в российском регионе

      Россиянам раскрыли эффективные способы борьбы со страхами

      Названа самая популярная версия Xiaomi 14

      Заявления о вражде Шольца и Макрона из-за Украины объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше