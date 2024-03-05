Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской HIMARS

В сети появилось первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

В сети появилось видео уничтожения американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На ролике видно, как боевая машина стоит на границе лесополосы, после чего взрывается. Видео было снято с воздуха. Поясняется, что HIMARS был уничтожен ракетным ударом.

Telegram-канал «Военный осведомитель» отмечает, что данное видео является одним из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения данной ракетной установки с начала специальной военной операции.

28 февраля военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру», что точное количество оставшихся у Вооруженных сил Украины HIMARS назвать невозможно, поскольку западные страны перестали афишировать объемы и сроки поставок. Тем не менее очевидно, по его мнению, что их число постепенно сокращается.