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12:09, 28 февраля 2024Бывший СССР

Полковник высказался о количестве оставшихся у ВСУ HIMARS

Полковник Кошкин допустил критичное сокращение числа HIMARS у ВСУ

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Точное количество оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS назвать невозможно, поскольку западные страны перестали афишировать объемы и сроки поставок, высказался в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Тем не менее очевидно, по его мнению, что их число постепенно сокращается.

«Подсчитать точное количество HIMARS было бы невыполнимой задачей, потому что сейчас вся подобная информация засекречена. Украина и Запад перестали афишировать что, в каком объеме и в какие сроки поставляют, потому что таким способом все легко вычисляется. Мы постоянно находимся в режиме охоты, поиска РСЗО», — сказал Кошкин.

По мнению полковника, количество HIMARS у Украины значительно сократилось. Причем потеря эта может быть критичной.

«Дело в том, что Украина постоянно просит дать и самолеты F-16, и ракеты большего радиуса, которыми можно чуть не Москву атаковать. И про все говорят, что это критично», — объяснил военный.

Ранее координатор подполья Николаева Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили стоянку РСЗО HIMARS в Николаевской области, а также цех по сборке дронов для ВСУ. Удары были нанесены с 23 по 25 февраля. Американские установки находились в военной части Старой Богдановки, напротив города Николаев через реку Южный Буг.

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