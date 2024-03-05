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20:08, 5 марта 2024Из жизни

Отец зарубил дочь топором за отказ выйти замуж

The Times of India: в Индии отец расправился с дочерью за отказ выйти замуж

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В Индии мужчина расправился с дочерью, отказавшейся вступать в брак. Об этом сообщает The Times of India.

55-летний фермер Говинд Сингх из округа Ханумангарх, штат Раджастхан, некоторое время пытался заставить свою 31-летнюю дочь Кришну выйти замуж, однако та сопротивлялась. После очередного отказа отец пришел в ярость и решил расправиться с дочерью. Он вошел в ее комнату, когда она спала, и зарубил ее топором.

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Когда о нападении стало известно, пострадавшую срочно повезли в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. Говинда задержали, его допрашивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина ударила мужа ножом в плечо, получила его прощение и избежала наказания. После нападения мужчина признался жене в любви, отметив, что ссора лишь укрепила их отношения.

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