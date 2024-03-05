Пара решилась на смелый эксперимент в отношениях и пришла к неожиданным выводам

53-летняя американка по имени Джинни и ее муж решились на смелый эксперимент в отношениях, в результате которого пришли к неожиданным выводам. Историю пары, попробовавшей открытый брак, опубликовало издание The Guardian.

До эксперимента женщина не занималась сексом ни с кем, кроме мужа, которого знала с колледжа. Начав встречаться с другими мужчинами, она заново открыла свою сексуальность, стала ходить на уроки танцев, посещать вечеринки, знакомиться с людьми. Ее супруг долго не мог найти себе еще одну партнершу, а встретив подходящую женщину, влюбился в нее.

Такого Джинни не ожидала — с этого момента связи на одну ночь перестали приносить ей удовлетворение. Женщина места себе не находила и сказала мужу, что, если ему нужна именно полиамория — крепкая связь с несколькими партнерами, им лучше расстаться. После этого разговора супруги решили дать еще один шанс закрытом браку. Они прошли семейную и личную терапию, начали ездить в путешествия. При этом Джинни видела, что муж отчасти ненавидит ее за необходимость расстаться с другой женщиной. «Но каждый день мы завтракали вместе и учились слышать друг друга», — вспоминает она.

Однако и это было еще не все. Муж и жена составили соглашение на двадцати страницах, в котором указали свои приоритеты как пары, расписали, что им можно, а чего нельзя. Через несколько лет закрытых отношений они снова открыли брак.

Накануне стало известно, что каждый шестой участник опросов и исследований об отношениях мечтает о полиамории. Психолог Эми Гордон отметила, что свободные отношения до сих пор осуждают в обществе, и все же полиамория становится все более популярной.