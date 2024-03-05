Пашинян заявил о планах подать заявку на вступление в ЕС до осени

«Грапарак»: Пашинян заявил о планах подать заявку на вступление в ЕС до осени

Армения должна подать заявку на вступление в Европейский союз (ЕС) не позднее осени. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает «Грапарак» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, 1 марта Пашинян провел закрытое обсуждение с депутатами Национального собрания (НС) Армении. Он подчеркнул, что интересы безопасности страны требуют стать кандидатом на членство в ЕС если не в военном отношении, то как минимум в экономическом плане.

«Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона», — заявили журналисты. Премьер Армении добавил, что подать заявку на вступление в Евросоюз необходимо не позднее осени. При этом отмечается, что значительная часть депутатов, в том числе из правящей партии «Гражданский договор», выступили против спешки из-за предстоящего конституционного референдума в стране.

Ранее спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил о готовности страны вступить в ЕС. Он добавил, что Ереван будет исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень национальной безопасности.