Глава делегации США на ВФМ Мопин заявил о желании американцев мира с Россией

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин заявил, что большинство американцев выступает за хорошие отношения с Россией. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мопин заявил о желании американцев заключить мир с Россией и добавил, что «настоящая Америка» хотела бы стать частью зарождающейся мировой экономики, в которой участвуют страны БРИКС, ЕАЭС и другие инициативы.

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации», — подчеркнул дипломат.

Ранее в США заявили о необходимости мира с Россией. С таким мнением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Единственным рациональным решением, было бы стремиться к миру», — подчеркнул он.