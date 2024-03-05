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08:42, 5 марта 2024Россия

Петербургский учитель физкультуры выбил младшекласснику два зуба

В Петербурге физрук ударил младшеклассника кулаком по лицу и выбил ему два зуба

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга учитель физкультуры выбил ученику начальных классов два зуба. Об этом сообщил источник 78.ru.

По его данным, школьник хотел напугать сверстника и спрятался. Он выпрыгнул из-за угла и, как оказалось, напугал преподавателя по физкультуре. От неожиданности учитель выставил руку и ударил ребенка по лицу кулаком.

Мужчина, который ведет физкультуру в образовательном учреждении, занимается японским боевым искусством айкидо и иногда слишком жестко общается с учениками. После случившегося он получил выговор от завуча и написал объяснительную.

Проводится проверка. Родители мальчика обратились в полицию, пострадавшего отвезли в трамвпункт.

Ранее учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области ударил ученика во время урока. В сети тогда появилось видео, на кадрах которого видно, что первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель в нее вмешался.

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      Анастасия Шейкина
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