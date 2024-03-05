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19:13, 5 марта 2024Бывший СССР

Политолог высказался о шансах Армении вступить в Евросоюз

Политолог Бышок: планы Армении вступить в ЕС связаны с вопросом безопасности
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Планы Армении вступить в Евросоюз связаны с вопросом безопасности на фоне конфликта с Азербайджаном, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о шансах республики присоединиться к объединению.

«Армения в отличие от Грузии на официальном уровне громко не заявляла о своих желаниях начать какие-то переговоры с Европейским союзом относительно ассоциации или вступления. В Армении нет какой-то фобии в отношении Европейского союза, в отношении демократии. В Армении не считают, что ЕС хочет забрать демократию или что-то типа того. В Армении хорошо относятся к выборам, к свободе слова и к тем идеям, которые являются ключевыми для Европейского союза. С точки зрения идеологии и политики нет никаких противоречий между ЕС и Арменией», — сказал он.

У Армении вопрос не только и не столько политический, сколько вопрос безопасности из-за затягивающихся переговоров с Азербайджаном. Сколько времени прошло после завершения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, но ничего еще не подписано. Хотя регулярно раз в несколько месяцев возникает идея, что уже почти подписали, почти последнюю запятую или точку поставили в документе о мирном договоре между Баку и Ереваном. Это сейчас принципиально для Армении

Станислав Бышокполитолог

5 марта издание «Грапарак» сообщило, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен подать заявку на вступление страны в Евросоюз. По информации газеты, он провел 1 марта закрытое совещание с депутатами на эту тему. Он подчеркнул, что интересы безопасности страны требуют стать кандидатом на членство в ЕС если не в военном отношении, то как минимум в экономическом плане. Политик намерен направить заявку в Брюссель до осени.

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