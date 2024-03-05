Под Москвой медика уволили за шлепок лежащей в коридоре больницы пенсионерки

В Раменском санитарка больницы шлепнула пенсионерку за отказ вставать с кровати

В подмосковном Раменском санитарка Центральной районной больницы шлепнула по лбу пенсионерку, которая вторые сутки лежала в коридоре медучреждения. Видео с инцидентом опубликовал паблик «Подслушано Раменское» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается в посте, все произошло в четыре часа утра на шестом этаже хирургического отделения. На кадрах видно, что медик заставляет пожилую женщину встать с кровати, но та отказывается, жалуясь на боль в ноге. Тогда сотрудница медучреждения шлепнула приподнявшую голову пенсионерку по лбу, силой вернув в лежачее положение.

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службе больницы, санитарку уже уволили, так как она нарушила свои профессиональные обязанности. Кроме того, к заведующему отделением применили дисциплинарные меры за недосмотр за работой младшего персонала.

По информации телеканала, пенсионерку перевили в палату. Сейчас пожилой женщине оказывают необходимую медпомощь.

Ранее в Мурманской области 90-летнюю пациентку Мончегорской центральной районной больницы привязали к кровати тряпками. Обездвиженную женщину сняли на видео. На кадрах видны крупные синяки на теле пожилой россиянки. По словам оператора, пациентка не понимала, что происходит.