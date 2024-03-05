Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 5 марта 2024Россия

Под Москвой медика уволили за шлепок лежащей в коридоре больницы пенсионерки

В Раменском санитарка больницы шлепнула пенсионерку за отказ вставать с кровати

В подмосковном Раменском санитарка Центральной районной больницы шлепнула по лбу пенсионерку, которая вторые сутки лежала в коридоре медучреждения. Видео с инцидентом опубликовал паблик «Подслушано Раменское» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается в посте, все произошло в четыре часа утра на шестом этаже хирургического отделения. На кадрах видно, что медик заставляет пожилую женщину встать с кровати, но та отказывается, жалуясь на боль в ноге. Тогда сотрудница медучреждения шлепнула приподнявшую голову пенсионерку по лбу, силой вернув в лежачее положение.

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службе больницы, санитарку уже уволили, так как она нарушила свои профессиональные обязанности. Кроме того, к заведующему отделением применили дисциплинарные меры за недосмотр за работой младшего персонала.

По информации телеканала, пенсионерку перевили в палату. Сейчас пожилой женщине оказывают необходимую медпомощь.

Ранее в Мурманской области 90-летнюю пациентку Мончегорской центральной районной больницы привязали к кровати тряпками. Обездвиженную женщину сняли на видео. На кадрах видны крупные синяки на теле пожилой россиянки. По словам оператора, пациентка не понимала, что происходит.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Людям после 50 лет назвали эффективные способы похудеть

      В ДНР сообщили о начале разминирования Авдеевки

      На мать поступившего в российскую больницу с переломами младенца завели дело

      Слоны затоптали возвращавшегося домой мотоциклиста

      Немецкая OBI назвала условия для переговоров с бывшей «дочкой» в России

      Начиненную метадоном картошку нашли в российском регионе

      Слуцкая оценила смену гражданства российскими фигуристами

      В Совете Федерации назвали отставку Нуланд хорошей новостью для Украины

      Путину показали прототип нового российского робота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше