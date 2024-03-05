Польша сделала выводы об Украине и решила создать дроновые войска

Польский министр обороны Косиняк-Камыш сообщил о создании дроновых войск

Глава Министерства обороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна намерена создать дроновые войска из-за происходящих на Украине событий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска», — отметил министр.

Косиняк-Камыш пояснил, что дроновые войска включают не только беспилотники, действующие в воздухе. Он рассказал, что планируется создать также наземные и морские дроны.

«Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов и то, как адаптировать технологии, чтобы не остаться позади», — подчеркнул он.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил о планах увеличить численность польских вооруженных сил. Ожидается, что она будет доведена до 220 тысяч человек к концу 2024 года.