Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 5 марта 2024Мир

Польша сделала выводы об Украине и решила создать дроновые войска

Польский министр обороны Косиняк-Камыш сообщил о создании дроновых войск

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна намерена создать дроновые войска из-за происходящих на Украине событий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделав выводы из войны на Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем дроновые войска», — отметил министр.

Косиняк-Камыш пояснил, что дроновые войска включают не только беспилотники, действующие в воздухе. Он рассказал, что планируется создать также наземные и морские дроны.

«Вчера на встрече с руководством Военно-морских сил мы обсуждали вопрос использования дронов и то, как адаптировать технологии, чтобы не остаться позади», — подчеркнул он.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил о планах увеличить численность польских вооруженных сил. Ожидается, что она будет доведена до 220 тысяч человек к концу 2024 года.

Лина Пивоварова
Обсудить
Последние новости

В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

Ким Кардашьян снимется в триллере

Украина вновь атаковала российский регион

Известного историка уволили из Европейского университета

Популярный российский блогер рассказал о запретах от создателей реалити-шоу

МУС решил арестовать командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше