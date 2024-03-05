Получивший ранение на СВО вагнеровец рассказал о бессоннице, кошмарах и боли

Ngs24.ru: получивший ранение вагнеровец из Красноярска рассказал о кошмарах

Воспитанник детского дома Ена Иванов из Красноярска, который получил тяжелое ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО), находясь в составе ЧВК «Вагнер», рассказал о бессоннице, кошмарах и боли. Портал Ngs24.ru привел полную версию беседы с бывшим бойцом.

Мужчина рассказал, что до начала боевых действий мечтал стать хореографом. Он пробовал свои силы в Красноярске, но за эту работу, по его признанию, платили мало. Он стал охранником, а затем присоединился к вагнеровцам. Иванов отметил, что серьезное увечье получил, когда вместе с товарищами провел несколько дней в окопах. Все они получили разной степени обморожения частей тела. Так, красноярец практически потерял ступни.

По признанию парня, после того, как он оказался в госпитале, его стала мучить бессонница. Боец просил медиков давать ему транквилизаторы. «Мне давали таблетку маленькую. Ну может час, хотя нет час много, ну минут 15-20 если бы я поспал, то было бы круто. Просто не могли уснуть», — поделился воспоминаниями военнослужащий.

Россиянин подчеркнул, что вместе с товарищами они прислушивались в госпитале к всем шорохам, постоянно ждали прилетов и тишина их угнетала.

«Снились очень бешеные сны. Как будто по мне начинает танк шмалять», — добавил вагнеровец.

Выплату по ранению ему не выдали. Статус ветерана боевых действий тоже. Красноярцу оформили инвалидность как гражданскому лицу и платят пенсию в 10 тысяч рублей в месяц.

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