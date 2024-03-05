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15:40, 5 марта 2024Мир

Поляки стали выдавать себя за украинцев и белорусов при получении штрафов

Водители в Польше избегают оплаты штрафов, называясь украинцами и белорусами
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Водители в Польше начали избегать оплаты штрафом, пользуясь ситуацией на границе страны и называясь украинцами или белорусами. О том, что поляки стали выдавать себя за граждан Украины и Белоруссии, сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что с увеличением штрафов за нарушение скоростного режима появились новые способы, как избежать ответственности за нарушение правил, используя напряженную ситуацию за восточной границей.

Согласно имеющимся данным, многие водители, получив извещение о зафиксированном превышении скорости, используют лазейку в правовой системе, а точнее отсутствие эффективной системы обмена персональными данными и информацией о водителях между службами стран ЕС и государствами, не входящими в европейское объединение.

«Они просто предоставляют данные о людях, не являющихся гражданами ЕС. Службы таких государств, как Белоруссия и Украина, не сотрудничают с польской полицией, поэтому проверить правильность и правдивость информации и наказать виновника, может быть, не невозможно, но маловероятно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участники польской блокады рассказали о случаях взяточничества на границе с Украиной. Один из водителей, оказавшийся на границе Польши и Украины из-за протестов фермеров, заявил о случаях, когда митингующие брали тысячу злотых с украинской фуры и пропускали ее через границу.

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      Семен Александров
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