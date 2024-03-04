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16:48, 4 марта 2024Мир

Стало известно о взятках польских протестующих на границе с Украиной

Водители заявили о взятках в 1000 злотых на границе с Польшей за пропуск фур

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Участники польской блокады рассказали о случаях взяточничества на границе с Украиной. Соответствующую видеозапись с рассказом одного из водителей опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На кадрах видно, как водитель, оказавшийся на границе Польши и Украины из-за протестов фермеров, заявляет окружающим о случаях, когда митингующие брали тысячу злотых с украинской фуры и пропускали ее через границу.

«1000 злотых с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пыталась проехать еще одна коллега, все на львовских номерах», — рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе «вышла за пределы экономики и морали». По его словам Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Отмечалось, что очередь на границе Польши и Украины составляет почти две с половиной тысячи грузовиков.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

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