«Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

Зеленский: ситуация с фермерами в Польше вышла за пределы экономики и морали

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на польско-украинской границе, где продолжаются протесты европейских фермеров. В погранслужбе Украины сообщают, что польские фермеры продолжают блокировку движения грузовых транспортных средств на всех шести пунктах пропуска на границе.

Украинский лидер выразил мнение, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». На данный момент в очереди ожидают почти две с половиной тысячи грузовиков.

Зеленский попытался объяснить поведение Варшавы

Президент Украины заявил, что нужно наконец найти решение ситуации на границе республики и Польши и разблокировать пути для украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом он высказался в конце своего ежевечернего обращения к гражданам.

Нужно найти, наконец, решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали Владимир Зеленский президент Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Однако, по словам украинского лидера, Польша использует «трудности истекающей кровью страны» в своей внутренней политической борьбе. «Впрочем, мы пройдем и это», — заключил Зеленский. В конце февраля кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.

Очереди растут не только на границе с Польшей

3 марта представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на пропускных пунктах на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией заметны большие очереди из-за польских фермеров, которые блокируют польско-украинскую границу.

Демченко уточнил, что причиной проблем на границах стали протесты фермеров в Польше. Водителям приходится использовать объездные маршруты, что увеличивает нагрузку на свободные пропускные пункты.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Тем временем в Польше сообщили о возможности временного полного закрытия границы с Украиной. «Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота. Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом. И разные группы имеют разные интересы», — объяснил польский премьер-министр Дональд Туск.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Отношения Украины и Польши осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.