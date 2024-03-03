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18:18, 3 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об очередях на границе из-за протестов фермеров

На границе Украины с Румынией, Венгрией, Словакией растут очереди из-за фермеров

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

На пропускных пунктах на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией заметны большие очереди из-за польских фермеров, которые блокируют польско-украинскую границу. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

«Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны», — отметил он, добавив, что подобная ситуация наблюдается и на румынско-украинской, и венгерско-украинской границе. В целом, более двух тысяч грузовиков ожидают проезда.

Демченко уточнил, что причиной проблем на границах стали протесты фермеров в Польше. Водителям приходится использовать объездные маршруты, что увеличивает нагрузку на свободные пропускные пункты.

Ранее в Telegram-канале «Военкоры русской весны» показали, как жители Польши разбивают на пограничных пунктах автомобили, купленные для Вооруженных сил Украины.

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      Дмитрий Попов
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