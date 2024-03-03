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15:44, 3 марта 2024Мир

Разгромленные машины для ВСУ на границе с Польшей сняли на видео

«РВ»: поляки громят купленные для ВСУ в Европе автомобили

Жители Польши разбивают автомобили, купленные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе. Колонну из разбитых машин сняли на польско-украинской границе. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Украинцы показывают, как на границе бьют машины, которые везутся для армии», — говорится в публикации канала. На кадрах видны несколько внедорожников с разбитыми стеклами и фарами и помятыми дверьми.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что на польско-украинской границе начали бить автомобили с украинскими номерами. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его данным, польские фермеры повредили авто, которые были приобретены в Европе волонтерами для нужд ВСУ.

Ранее украинский кабмин призвал польские власти решить вопрос блокады границы местными протестующими, так как Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса.

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      Екатерина Подвигина
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